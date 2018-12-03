В Саратовской области заработали еще две солнечные станции

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-03T11:23:21+03:00

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В Саратовской области введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции: Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт и вторая очередь Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт.

- Отпуск солнечной энергии в сеть начался в субботу, 1 декабря. Прогнозируется, что годовая выработка Новоузенской составит 18 гигаватт-час, а второй очереди Орлов-Гайской — 12 гигаватт-час. Такого объема хватит на подачу электричества в 15 тыс. домохозяйств в течение года, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Стоит отметить, что работа станций позволит избежать выброса 16 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Напомним, в 2017 году в Саратовской области построили две солнечные электростанции: Пугачевскую СЭС и первую очередь в селе Орлов-Гай. Таким образом, общая суммарная мощность всех объектов составит 45 МВт.