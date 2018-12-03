В Саратовской области водитель Volkswagen Jetta вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-03T11:01:24+03:00

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В минувшие выходные на автодороге Тамбов — Ртищево — Саратов в Аткарском районе, водитель Volkswagen Jetta не рассчитал скорость, выехал на встречку, вылетел в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП 28-летний водитель и 30-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Позже обоих пострадавших из больницы отпустили домой.