Двое собутыльников угорели в селе под Ершовом

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-03T10:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Ершовского района погибли двое мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла 1 декабря.

По предварительной версии, 52-летний мужчина распивал алкоголь у себя в жилище вместе с 30-летним приятелем. Вскоре они перестали выходить на связь. 2 декабря сестра хозяина дома пришла к нему узнать, в чем дело, и нашла два трупа.

Осмотр места происшествия показал, что в доме работал газовый котел отопления, который за эти дни успел раскалиться. При этом шиберная задвижка была закрыта. Поэтому следствие склоняется к выводу, что мужчины могли отравиться угарным газом.

В настоящее время продолжается проверка.