Под Саратовом в ДТП пострадали мужчина, подросток, девушка и пенсионер

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-03T10:23:31+03:00

На трассе столкнулись два автомобиля ВАЗ

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Вчера, 2 декабря, на 521-м км трассы Нижний Новгород — Саратов в Петровском районе случилось ДТП.

- По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-21102 влетел на встречке в ВАЗ-21093, за рулем которого был 49-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

Из салона «десятки» госпитализированы 80-летний пенсионер, 20-летняя девушка и 16-летний подросток, а также водитель авто.