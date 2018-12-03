В Ленинском районе столкнулись три иномарки и автобус
Двое пассажиров госпитализированы
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Вчера, 2 декабря, в 12:40 около дома №1 на проспекте 50 лет Октября произошла авария
- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Nissan нарушил правила маневрирования на дороге и столкнулся с автобусом №632, следующим из Саратова в Петровск, за его рулем был 53-летний мужчина. После столкновения иномарка вылетела на встречку и протаранила Volkswagen Polo, которым управлял 46-летний мужчина и автомобиль Honda с 42-летней водительницей, — рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД области.
Госпитализированы 39-летняя пассажирка машины Nissan и 48-летняя женщина из салона Volkswagen.