В Саратовской области экс-начальник ГИБДД осужден за взятку
В Саратовской области осудили экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД РФ по Ершовскому району. Андрея Усачева признали виновным в получении взятки.
- В период с 4 по 9 ноября 2017 года мужчина получил 15 тыс. рублей за непривлечение иностранцев к административному наказанию за незаконный въезд и пребывание в РФ, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Уголовное дело в отношении Усачева возбуждено по материалам УФСБ по Саратовской области.
Суд также наложил на имущество и деньги осужденного арест на сумму свыше 1 млн рублей.
Сам коррупционер не признал свою вину. Однако его приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. К тому же ему запретили работать в органах четыре года и лишили звания капитана полиции.