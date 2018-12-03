В Саратовской области экс-начальник ГИБДД осужден за взятку

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-03T09:40:59+03:00

Его приговорили к сроку, уволили и лишили звания

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В Саратовской области осудили экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД РФ по Ершовскому району. Андрея Усачева признали виновным в получении взятки.

- В период с 4 по 9 ноября 2017 года мужчина получил 15 тыс. рублей за непривлечение иностранцев к административному наказанию за незаконный въезд и пребывание в РФ, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Уголовное дело в отношении Усачева возбуждено по материалам УФСБ по Саратовской области.

Суд также наложил на имущество и деньги осужденного арест на сумму свыше 1 млн рублей.

Сам коррупционер не признал свою вину. Однако его приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. К тому же ему запретили работать в органах четыре года и лишили звания капитана полиции.