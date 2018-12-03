Студенты СГЮА стали призерами соревнований по фехтованию

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-03T09:47:45+03:00

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В первые выходные декабря состоялись спортивные мероприятия по фехтованию на саблях, в которых приняли участие студенты Саратовской государственной юридической академии.

В Центре фехтования Ильгара Мамедова (город Новогорск) прошли всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Бронзовую медаль завоевал четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы, студент СГЮА Константин Лоханов, разделив пьедестал со своим соотечественником Василием Ширшовым.

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На турнире Европейского кадетского цикла в Айзлингене (Германия) студент Колледжа экономики, права и сервиса СГЮА Артем Терехов уступил в личных соревнованиях со счетом 15:11 американцу Николозу Лорткипанидзе и завоевал «бронзу».

Спортсмены являются воспитанниками заслуженного тренера РСФСР Евгения Голубева