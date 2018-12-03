2018-12-03T09:24:40+03:00
Происшествия

В Саратове полиция поймала трех браконьеров с двумя убитыми косулями

Мужчин задержали на Московском шоссе
Дарья Вострикова
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Вчера ночью, 2 декабря, полицейские поймали трех браконьеров на Московском шоссе Ленинского района Саратова.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», дорожные инспекторы остановили «Ниву» для проверки документов в районе кольца ВСО. В салоне внедорожника находились 27 и 31-летний мужчина, их сообщник, личность которого еще не удалось определить, и туши двух убитых косуль.

Злоумышленники не смогли предоставить разрешение на охоту. С собой у них было несколько десятков оружейных патронов.

На них может быть заведено уголовное дело, этот вопрос сейчас решается.

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