В Саратове полиция поймала трех браконьеров с двумя убитыми косулями
Мужчин задержали на Московском шоссе
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Вчера ночью, 2 декабря, полицейские поймали трех браконьеров на Московском шоссе Ленинского района Саратова.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», дорожные инспекторы остановили «Ниву» для проверки документов в районе кольца ВСО. В салоне внедорожника находились 27 и 31-летний мужчина, их сообщник, личность которого еще не удалось определить, и туши двух убитых косуль.
Злоумышленники не смогли предоставить разрешение на охоту. С собой у них было несколько десятков оружейных патронов.
На них может быть заведено уголовное дело, этот вопрос сейчас решается.