Рецидивист Александр украл у саратовчанки золото на 31 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-03T09:01:50+03:00

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Полицейские Заводского района Саратова раскрыли кражу украшений, которые похитили 16 ноября 2018 года.

- В этот день, в семь вечера, 61-летняя гражданка пришла в участок и сообщила, что в период с 11 утра до настоящего момента малознакомый ей мужчина по имени Александр вытащил золото. Драгоценный металл она оценила в 31 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 2 декабря задержали 46-летнего рецидивиста. Александр признался в воровстве. Стоит отметить, что его судили в 2002 и 2011 за разбой.