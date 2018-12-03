В Энгельсе мужчина украл у пенсионерки мангал и шампуры
Он продал их за 300 рублей
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В Энгельсе Саратовской области 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.
- По словам потерпевшей, в октябре неизвестный взломал дверь на ее даче в Энгельсе, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Из дачного домика злоумышленник похитил мангал и шампуры на 800 рублей.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 37-летний мужчина. Он успел продать добычу за 300 рублей. Гражданина отправили под домашний арест.