В Энгельсе мужчина украл у пенсионерки мангал и шампуры

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-03T09:03:43+03:00

Он продал их за 300 рублей

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В Энгельсе Саратовской области 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.

- По словам потерпевшей, в октябре неизвестный взломал дверь на ее даче в Энгельсе, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Из дачного домика злоумышленник похитил мангал и шампуры на 800 рублей.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 37-летний мужчина. Он успел продать добычу за 300 рублей. Гражданина отправили под домашний арест.