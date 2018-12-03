Саратовская область оказалась в хвосте рейтинга зарплат в регионах РФ

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-03T09:08:50+03:00

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Саратовская область находится в хвосте рейтинга регионов страны по зарплатам. Его составило и опубликовало РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости».

В Саратовской области количество людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей не превышает 1,4% от всего населения. При этом зарплату ниже 15 тысяч имеют более 38% жителей региона. Это значительно больше, чем в среднем по РФ – 20,1%.

Самый распространенный доход на саратовщине – 12-28 тысяч – в этом диапазоне получают зарплаты более половины жителей.

В лидерах рейтинга три автономных округа – Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий. Там доход ниже 15 тысяч рублей получают от 1,1 до 2,6% населения. Москва в этом рейтинге оказалась на пятом месте.