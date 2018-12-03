Саратовцев предупреждают о поддельной красной икре

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-03T08:43:23+03:00

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В Саратовской области может появиться поддельная красная икра.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении Роспотребнадзора, банки нелегального продукта были обнаружены в Рязанской области.

На упаковках указаны производители — ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, улица Степная, 5) и ООО «САХАЛ» (69300, Сахалинская область, Корсаков, улица Горная, 13). При этом таких производителей не существует.

В связи с этим Роспотребнадзор Саратовской области предупреждает потребителей, что если будут обнаружены в продаже банки икры с такими изготовителями, то необходимо проинформировать ведомство.

Телефон горячей линии 8-800-100-18-58; телефон отдела надзора по гигиене питания (8452) 22-88-48).