2018-12-03T08:40:31+03:00
Происшествия

Выезд из Энгельса в Саратов блокирован гигантскими заторами

Автомобилисты и пассажиры автобусов часами стоят в пробках
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Заторы блокировали выезд из Энгельса в Саратов. Фото Яндекс.ПробкиЗаторы блокировали выезд из Энгельса в Саратов. Фото Яндекс.Пробки
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В Саратове снежное утро 3 декабря и заторы на улицах Вокзальная и Степана Разина, там случилось ДТП, а также в районе Комбайна. Есть пробки по первому проезду Танкистов около Молочки и на пересечении 50 лет Октября и Тракторной. Однако семь баллов по шкале сервиса «Яндекс.Пробки» в областном центре не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит сегодня утром на выезде из Энгельса.

Если в течение всей предыдущей недели гигантские пробки касались лишь подъезда к мосту Саратов — Энгельс, то теперь, чтобы добраться до него, покровчанам придется идти пешком из центра — заблокированы многокилометровыми заторами улицы Трудовая и Лесозаводская, причем вместе с дублером, а также все прилегающие к ним выезды из жилых районов. Многие действительно предпочли идти пешком. Однако ДТП в этом районе города не зафиксировано.

Напомним, такую ситуацию большинство связывают с многодневным перекрытием улицы Большая Затонская на въезде и съезде с моста в Саратове. Работы там уже неделю ведут специалисты «Спецгазстрой». Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, разрешение на перекрытие им выдано до 5 декабря.

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