Под Саратовом спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины
Любители зимней рыбалки не смогли подождать, пока лед на Волге окрепнет
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В Энгельсском районе Саратовской области в минувшее воскресенье пришлось спасать двух любителей зимней рыбалки, которых унесло на отколовшейся льдине.
- Вызов поступил от самих потерпевших в 13:10. Они сообщили, что их отнесло на глыбе по Волге на расстояние в 2,3 км от поселка Степное, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС
На выручку пришлось отправляться трем сотрудникам ГИМС на судне с воздушной подушкой. Рыбаки эвакуированы, им не понадобилась помощь медиков.