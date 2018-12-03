Под Саратовом спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-03T08:37:10+03:00

Любители зимней рыбалки не смогли подождать, пока лед на Волге окрепнет

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В Энгельсском районе Саратовской области в минувшее воскресенье пришлось спасать двух любителей зимней рыбалки, которых унесло на отколовшейся льдине.

- Вызов поступил от самих потерпевших в 13:10. Они сообщили, что их отнесло на глыбе по Волге на расстояние в 2,3 км от поселка Степное, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС

На выручку пришлось отправляться трем сотрудникам ГИМС на судне с воздушной подушкой. Рыбаки эвакуированы, им не понадобилась помощь медиков.