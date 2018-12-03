В понедельник в Саратове потеплеет и продолжится снегопад

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-03T08:28:03+03:00

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На территории Саратовской области сегодня, в понедельник, 3 декабря, сохранится облачная погода с прояснениями. Прошедшей ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, он повторится и днем.

Синоптики обещают местами слабый туман и несильный гололед. Ветер юго-восточный, днем 3–8 м/с.

Температура днем поднимется до -1…-6 градусов, местами в северной половине до -9 градусов.

В Саратове в понедельник -3…-4 градуса, слабый снег.