Логинов вместе со сборной России занял 4 место в эстафете на Кубке мира
Лучший биатлонист из Саратова бежал последний этап в смешанной эстафете
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Выступающий за Тюмень лучший биатлонист Саратовской области Александр Логинов помог сборной России удержать 4 место в смешанной эстафете 1 этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Для победы усилий Ирины Старых, Екатерины Юрлова-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова не хватило.
Логинов бежал завершающий, четвертый этап. Допустив три промаха на двух огневых рубежах, Александр не смог вклинится в борьбу за медали. Победу праздновали спортсмены Франции, на втором месте – сборная Швейцарии, на третьем – итальянцы.