Логинов вместе со сборной России занял 4 место в эстафете на Кубке мира

СЕГОДНЯ 19:40 2018-12-02T19:40:21+03:00

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Выступающий за Тюмень лучший биатлонист Саратовской области Александр Логинов помог сборной России удержать 4 место в смешанной эстафете 1 этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Для победы усилий Ирины Старых, Екатерины Юрлова-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова не хватило.

Логинов бежал завершающий, четвертый этап. Допустив три промаха на двух огневых рубежах, Александр не смог вклинится в борьбу за медали. Победу праздновали спортсмены Франции, на втором месте – сборная Швейцарии, на третьем – итальянцы.