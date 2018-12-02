До утра могут продлиться отключения воды на 10 улицах в Саратове

СЕГОДНЯ 19:38 2018-12-02T19:40:46+03:00

Очередные аварии на водопроводе в Саратове

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Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», очередные аварии на водопроводных сетях сегодня, 2 декабря, заставили до 06.00 понедельника, 3 декабря, изменить параметры холодного водоснабжения жителям нескольких улиц областного центра.

Отключение касается Большой Поливановской от Спортивной до 3-го Ровенского проезда, 1-го,2-го, 3-го Ровенских проездов, Автобусной от Большой Поливановской до Мостовой.

Без воды жители улицы Хомяковой от Ново-Крекингской до Брянского проезда, Брянской от Южно-Зеленой до Брянского проезда, Южно-Зеленой от Хомяковой до Брянской, 1,2 Брянских проездов.

При этом завершены работы по улицам Саперная и Большая Горная. Идет постепенное заполнение системы.