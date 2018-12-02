В Саратовской области продолжают гореть бани

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-02T13:17:43+03:00

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Еще один пожар в бане произошел с начала суток 2 декабря в Саратовской области.

На этт раз сигнал дежурному МЧС поступил в 10.45. Сообщалось, что загорелась баня в поселке Непряхино Озинского района.

Прибывшие на улицу Советская огнеборцы ликвидировали возгорание, которе охватило 5 кв метров. При пожаре никто не пострадал.

Напомним, минувшей ночью и утром в регионе сгорели еще несколько помещений для любителей попарится.