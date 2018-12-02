На Стрелке в Саратове разбились две машины
Водителей госпитализировали
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2 декабря два человека пострадали в ДТП на перекрестке в районе Стрелки в Саратове.
На пересечении поспекта 50 лет Октября и улицы Тракторная столкнулись две иномарки, седан и кроссовер. В результате обоим водителям понадобилась медпомощь.
Как сообщили очевидцы, в столкновении поучаствовали еще два автомобиля.
На месте работали специалисты Центра медицины катастроф и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства столкновения уточняются.