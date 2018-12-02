2018-12-02T12:10:36+03:00
Происшествия

На пожаре в Саратовской области погиб мужчина

Ночью в райцентре сгорел частный дом
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В пожаре частного дома в Лысогорском районе погиб пенсионер.

Минувшей ночью в поселке Лысые горы загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило дежурном МЧС в 4.09 утра. На тушение выехали шесть огнеборцев на 2 машинах.

Выяснилось, что пожар охватил 70 кв метров частного дома на улице Зеленый клин. Полностью погасить огонь удалось спустя более двух часов, к 6.50.

В 06:50 пожар полностью ликвидирован.

В результате тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – 74-летнего мужчины. Причины возгорания устанавливаются.

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