На пожаре в Саратовской области погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-02T12:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пожаре частного дома в Лысогорском районе погиб пенсионер.

Минувшей ночью в поселке Лысые горы загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило дежурном МЧС в 4.09 утра. На тушение выехали шесть огнеборцев на 2 машинах.

Выяснилось, что пожар охватил 70 кв метров частного дома на улице Зеленый клин. Полностью погасить огонь удалось спустя более двух часов, к 6.50.

В 06:50 пожар полностью ликвидирован.

В результате тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – 74-летнего мужчины. Причины возгорания устанавливаются.