На пожаре в Саратовской области погиб мужчина
Ночью в райцентре сгорел частный дом
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В пожаре частного дома в Лысогорском районе погиб пенсионер.
Минувшей ночью в поселке Лысые горы загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило дежурном МЧС в 4.09 утра. На тушение выехали шесть огнеборцев на 2 машинах.
Выяснилось, что пожар охватил 70 кв метров частного дома на улице Зеленый клин. Полностью погасить огонь удалось спустя более двух часов, к 6.50.
В 06:50 пожар полностью ликвидирован.
В результате тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – 74-летнего мужчины. Причины возгорания устанавливаются.