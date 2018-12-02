2018-12-02T11:04:33+03:00
Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье саратовские пожарные тушили горящие бани

Все возгорания произошли поздно ночью
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Первый вызов поступил из Заводского района в 00.37. На улице Карьерная полыхала баня, огонь охватил 24 кв. метра постройки. Победить стихию семи пожарным на двух машинах удалось лишь к 3.20 утра.

Спустя полтора часа, 04.59 поступило сообщение о том, что полыхает еще одна баня, в СНТ «Чайка» в Саратовском районе.

Шестеро пожарных, ликвидировали огонь на площади в 20 кв. метров менее чем за час.

Причина пожаров устанавливаются, пострадавших нет.

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