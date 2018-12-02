2018-12-02T10:46:41+03:00
Недвижимость

Отключения воды в воскресенье коснулись жителей нескольких улиц Саратова

Специалисты ОО КВС говорят об «изменении параметров холодного водоснабжения» до вечера
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Очередные повреждения на водопроводе в Саратове привели 2 декабря к изменениям параметров холодного водоснабжения жителям нескольких улиц.

Ориентировочно до 18.00 без воды могут оставаться жители Большая Горная, 289,277/279, 267/269.

До 17.00 продляться ограничения для абонентов на Большой Поливановской от Спортивной до 3-го Ровенского проезда, 1-й,2-й,3-й Ровенских проездов, Автобусной от Большой Поливановской до Мостовой.

До полуночи отключены дома на улицеСаперной, 2-12.

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