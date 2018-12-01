Группа IC3PEAK рискует не доехать до Саратова

СЕГОДНЯ 19:42 2018-12-01T19:42:01+03:00

Артисты говорят, что их задержала полиция в Новосибирске

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До саратовских фанатов рискует не доехать еще один исполнитель. На этот раз речь идет о группе, исполняющей электронную музыку, — IC3PEAK. У дуэта Насти Креслиной и Николая Костылева не первый раз возникают проблемы с выступлениями.

- Нас незаконно задержали в Новосибирске, когда мы выходили из поезда. На Колю насильно одели наручники и потащили в отделение. Основания для этого нам никто так и не объяснил, — делятся музыканты на страничке своей группы в соцсети «ВКонтакте».

Слова поддержки своим кумирам написали уже 1 тыс. неравнодушных слушателей.

Опасения фанатов о тенденции запрета концертов исполнителей, песни которых, по мнению властей, пропагандируют наркотики, алкоголь и суицид, начинают подтверждаться. Напомним, саратовцы так и не дождались концерта рэпера Хаски. Причиной этого стало выступление артиста на крыше чужой машины в Краснодаре.

После этого случая желающих посетить концерт «запретной» музыки стало на треть меньше. Если судить по профильной группе соцсети «ВКонтакте», то желание купить билет на концерт любимой группы заранее у саратовцев тоже поубавилось.

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