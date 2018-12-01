Саратовцы научились расписывать 12-метровое кимоно
Сегодня, 1 декабря, в Саратовском музее имени Радищева мастер техники «Юдзэн» госпожа Касахара провела занятие росписи по шелку.
Саратовцы узнали, как расписывать 12-метровое кимоно. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такая работа стоит около 14 тыс. рублей.
Ученики расписывали по контуру узор цветка.
- Сначала тонируем весь контур. Потом берем яркий цвет и прокрашиваем середину, то есть к концам лепестков цвет получается бледнее. Для раскрашивания накладываем белый тон, а поверх него смесь красного и немного синего и коричневого цветов, — учила художница.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Госпожа Касахара рассказала, что ей нравится индивидуальность российских слушателей. Несмотря на лежащий перед глазами образец и казалось бы одинаковую технику письма, каждая работа получается уникальной и непохожей на других.
Госпожа Касахара принесла с собой свои работы. Нарисованные, но будто настоящие суши, цветы и японская природа не оставили гостей мероприятия равнодушными.
В итоге каждый слушатель мастер-класса унес с собой рисунок алого цветка, очень похожего на пион.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова