Саратовцы научились расписывать 12-метровое кимоно

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-01T12:52:30+03:00

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Сегодня, 1 декабря, в Саратовском музее имени Радищева мастер техники «Юдзэн» госпожа Касахара провела занятие росписи по шелку.

Саратовцы узнали, как расписывать 12-метровое кимоно. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такая работа стоит около 14 тыс. рублей.

Ученики расписывали по контуру узор цветка.

- Сначала тонируем весь контур. Потом берем яркий цвет и прокрашиваем середину, то есть к концам лепестков цвет получается бледнее. Для раскрашивания накладываем белый тон, а поверх него смесь красного и немного синего и коричневого цветов, — учила художница.

Фото: Дарья Вострикова

Госпожа Касахара рассказала, что ей нравится индивидуальность российских слушателей. Несмотря на лежащий перед глазами образец и казалось бы одинаковую технику письма, каждая работа получается уникальной и непохожей на других.

Госпожа Касахара принесла с собой свои работы. Нарисованные, но будто настоящие суши, цветы и японская природа не оставили гостей мероприятия равнодушными.

В итоге каждый слушатель мастер-класса унес с собой рисунок алого цветка, очень похожего на пион.

Фото: Дарья Вострикова