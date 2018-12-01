Японская художница назвала Саратов очень красивым городом
Сегодня, в филиале музея имени Радищева в Саратове прошел мастер-класс росписи по шелку «Юдзэн».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», организатором мероприятия стала Мария Тиба, постоянный член правления общества японо-российских связей.
Мероприятия проводила госпожа Касахара, мастер по технике «Юдзэн». Она постигала умения в течение семи лет в закрытой группе из трех учеников у мастера в Японии.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Художница уже второй раз приезжает в Саратов. По ее мнению, это очень красивый и старинный город. Ей нравится цветовое сочетание домов.
Госпожа Касахара и Тиба-сан пришли на мастер-класс в кимоно, которые расписали они сами.
Саратовцы радушно встретили японскую художницу. Научиться новой техники пришли маленькие воспитанники художественной школы.
Мероприятие прошло в рамках уже 20-го фестиваля японской культуры.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова