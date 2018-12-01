Японская художница назвала Саратов очень красивым городом

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-01T11:04:24+03:00

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Сегодня, в филиале музея имени Радищева в Саратове прошел мастер-класс росписи по шелку «Юдзэн».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», организатором мероприятия стала Мария Тиба, постоянный член правления общества японо-российских связей.

Мероприятия проводила госпожа Касахара, мастер по технике «Юдзэн». Она постигала умения в течение семи лет в закрытой группе из трех учеников у мастера в Японии.

Фото: Дарья Вострикова

Художница уже второй раз приезжает в Саратов. По ее мнению, это очень красивый и старинный город. Ей нравится цветовое сочетание домов.

Госпожа Касахара и Тиба-сан пришли на мастер-класс в кимоно, которые расписали они сами.

Саратовцы радушно встретили японскую художницу. Научиться новой техники пришли маленькие воспитанники художественной школы.

Мероприятие прошло в рамках уже 20-го фестиваля японской культуры.

Фото: Дарья Вострикова