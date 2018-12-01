2018-12-01T10:33:58+03:00
Происшествия

Мужчина украл у жителя Энгельса ложки, медали и картины

Похищенное удалось вернуть
Екатерина Семенова
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30 ноября в полицию Энгельса Саратовской области поступило сообщение о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам 48-летнего потерпевшего, накануне в его дом проник злоумышленник.

Оттуда похититель унес набор ложек, 2 картины, 15 орденов и медалей, набор посуды. Сумма ущерба составила 2,6 тыс. рублей.

По подозрению полиция задержала 31-летнего ранее судимого мужчину. Похищенное изъято.

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