Мужчина украл у жителя Энгельса ложки, медали и картины
Похищенное удалось вернуть
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30 ноября в полицию Энгельса Саратовской области поступило сообщение о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам 48-летнего потерпевшего, накануне в его дом проник злоумышленник.
Оттуда похититель унес набор ложек, 2 картины, 15 орденов и медалей, набор посуды. Сумма ущерба составила 2,6 тыс. рублей.
По подозрению полиция задержала 31-летнего ранее судимого мужчину. Похищенное изъято.