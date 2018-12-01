В центре города продолжается отключение воды

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-01T09:32:47+03:00

Также ее не будет в Елшанке и парке Победы

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Утром 1 декабря в Саратове отключили холодную воду в центре города.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», параметры водоснабжения снижены ориентировочно до полуночи.

Не будет воды в границах улиц Астраханская, Кутякова, Рахова, Московская, Пугачева.

Кроме того, ограничено водоснабжение на улицах Таганрогская, Малая Елшанская, Благодарова, 3-я Стапная, Буровая.

До 15 часов отключена вода в частном секторе по улице 32-й Стрелковой дивизии, а также в парке Победы, и до 16 часов — в частном секторе улицы 1-я Аптечная.