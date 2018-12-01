2018-12-01T08:27:54+03:00
Происшествия

В Саратове горел салон «Лада-Маркет»

25 человек тушили его полчаса
Екатерина Семенова
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30 ноября в Саратове горел автосалон «Лада-Маркет».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу Шехурдина, 2/4 поступил в 17:40.

На место ЧП выезжали 25 человек и шесть единиц техники. В том числе, 14 человек от МЧС.

Оказалось, что огонь охватил лакокрасочную камеру, горел утеплитель на площади 5 кв. метров и кровля на 10 кв. метрах.

Локализовать пожар удалось в 17:58, а полностью справиться с огнем — в 18:10.

Пострадавших нет.

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