Саратовских предпринимателей приглашают на конкурс лучших бизнес-проектов

СЕГОДНЯ 20:34 2018-11-30T20:34:47+03:00

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Руководитель Саратовского регионального отделения «Ассоциация молодых предпринимателей» Марат Мутигуллин анонсировал новый конкурс «Лучший бизнес-проект».

Об этом он сообщил на круглом столе в «КП-Саратов», который прошел 30 ноября в рамках проекта «Свое дело».

По словам Марату Мутигуллина, конкурс организован Центром поддержки предпринимательства – структурным подразделением ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» при поддержке Венчурного Фонда Саратовской области и СРО «Ассоциация молодых предпринимателей».

Принять участие в нем могут предприниматели малого и среднего звена, зарегистрированные в Саратовской области.

Первый этап стартовал уже сегодня и до 12 декабря можно подать заявки и презентацию на конкурс. С 14 декабря начнется очная защита проекта перед жюри. А торжественная церемония награждения состоится 19 декабря.

В конкурсе выберут победителей по четырем номинациям:

- Лучший бизнес-проект в сфере IT-индустрии

- Лучший бизнес-проект в сфере туризма

- Лучший бизнес-проект в сфере научно-технических разработок для медицины

- Лучший проект в сфере промышленного производства

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку в электронном виде по ссылке. Ссылка на регистрацию будет размещена на официальных интернет-ресурсах Центра поддержки предпринимательства – структурного подразделения ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», Венчурного Фонда Саратовской области.

Победители и призеры получат именные дипломы и подарочные сертификаты.