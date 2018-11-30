Страховщики проблемных домов Саратова могут разорвать договоры

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-30T16:57:15+03:00

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Депутат Леонид Писной на заседании в правительстве Саратовской области по обманутым дольщикам в очередной раз поинтересовался, как используются ресурсы страховых компаний, которые давали гарантии дольщикам в домах, ставших проблемными совсем недавно.

По словам Писного, есть два варианта: обращение конкретных обманутых дольщиков в компанию после банкротства застройщика и получение выплат и включение самих страховщиков в качестве соинвесторов в достройку дома, который они страховали.

Выяснилось, что таких компаний всего две — «Респект» и «Ингосстрах». С ними представители правительства уже встречались и задавали эти вопросы. После этого, представители одной из компаний, как было заявлено на совещании, появились на одной из проблемных строек, где компания еще не стала банкротом, и выдвинула ряд претензий. В случае, если они не будут устранены, страховщики официально уведомили о расторжении договора. Фактически, под надуманным предлогом разрывая договор и уходя от возможных выплат дольщикам в будущем.

Писной предложил сделать компаниям официальное обращение-запрос на эту тему от правительства Саратовской области.