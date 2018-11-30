2018-11-30T16:53:10+03:00
Недвижимость

До зимы отключена вода в центре Саратова

Провести ремонт коммуникаций без ограничения водоснабжения не удалось
Екатерина Семенова
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Схема отключения водоснабженияСхема отключения водоснабжения
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В центре Саратова отключена холодная вода.

- При проведении ремонтно-восстановительных работ по ул. Рахова до настоящего времени была предпринята попытка ликвидировать повреждение коммуникаций без отключения холодного водоснабжения, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Проведенные исследования показали, что обойтись без отключения не получится. Поэтому с 17:30 было перекрыто водоснабжение домов, которые находятся в границах улиц Чернышевского, 2-я Садовая, 9-я Линия, Астраханская, Рабочая, Университетская, Вавилова, Рахова, Большая Казачья, Чапаева, Советская, Рахова, Ульяновская, Чапаева, Шелковичная.

Предполагается, что работы продлятся до часу ночи.

Кроме этого пришлось отключить воду на Чернышевского от Валовой до Киевской.

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