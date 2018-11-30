2018-11-30T16:45:58+03:00
Общество

Для обманутых дольщиков Саратова не будут просить финансирования из федерального бюджета

Спикер облдумы сообщил, что наш регион считается одной из лучших по решению проблемы
Александр Уриевский
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На совещании по проблемным домам в правительстве Саратовской области дольщики АО «Стройинтерсервис» ЖСК «Жемчужина Улешей» попросили в очередной раз запросить для них поддержку федерального бюджета.

Они попросили председателя Общественной палаты Ландо ответить, обращался ли он от имени общественников к руководству страны с соответствующими просьбами. Ландо ответил, что нет. По его мнению, регион еще не исчерпал собственные ресурсы и возможности для достройки такого сложного объекта. Дольщики с ним не согласились: город и застройщики уже исчерпали свои ресурсы.

Спикер облдумы Иван Кузьмин отметил, что сегодня прошло селекторное совещание под руководством зампреда правительства РФ Виталия Мутко.

- В стране 2 400 проблемных домов. Саратовская область в своих пошаговым решением обманутых проблем дольщиков в нем среди лучших, — объяснил Кузьмин отсутствие обращения к федеральному центру о финансовой помощи.

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