Для обманутых дольщиков Саратова не будут просить финансирования из федерального бюджета
На совещании по проблемным домам в правительстве Саратовской области дольщики АО «Стройинтерсервис» ЖСК «Жемчужина Улешей» попросили в очередной раз запросить для них поддержку федерального бюджета.
Они попросили председателя Общественной палаты Ландо ответить, обращался ли он от имени общественников к руководству страны с соответствующими просьбами. Ландо ответил, что нет. По его мнению, регион еще не исчерпал собственные ресурсы и возможности для достройки такого сложного объекта. Дольщики с ним не согласились: город и застройщики уже исчерпали свои ресурсы.
Спикер облдумы Иван Кузьмин отметил, что сегодня прошло селекторное совещание под руководством зампреда правительства РФ Виталия Мутко.
- В стране 2 400 проблемных домов. Саратовская область в своих пошаговым решением обманутых проблем дольщиков в нем среди лучших, — объяснил Кузьмин отсутствие обращения к федеральному центру о финансовой помощи.