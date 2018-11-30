Новый «Билайн ТВ» теперь и в телевизорах LG и Samsung Smart TV

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-30T20:39:58+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о начале работы обновленного сервиса «Билайн ТВ» в телевизорах LG и Samsung Smart TV*.

Запуск на Smart TV — это очередной шаг в развитии нового ТВ-продукта Билайн, который уже доступен пользователям на устройствах ОС Android и iOS, а также обновленных приставках. Все устройства абонентов будут находится в единой экосистеме — под одним аккаунтом можно зарегистрироваться на всех устройствах.

Продукт на больших экранах представлен легким и современным интерфейсом с тем же набором каналов и фильмов, доступных и на других устройствах. Пользователи смогут приобрести фильмы по цене от 99 рублей или купить базовый пакет каналов «Стартовый», который включает более 70 каналов за 150 рублей и после докупить дополнительные пакеты каналов.

Кроме того, пользователи могут подключить бесплатный 14-дневный период на пакет «Стартовый». Зарегистрироваться в приложении можно через номер мобильного телефона, по номеру договора или по электронной почте.

Функция отложенного просмотра — еще одно преимущество продукта. Она позволяет продолжать просмотр программы именно с того места, на котором был остановлен просмотр на другом устройстве.

Благодаря сквозному поиску по контенту в новом приложении можно выбрать наиболее удобный вариант просмотра фильма: в прямом эфире телеканала, в записи (3 суток после эфира там, где это доступно) или в каталоге фильмов.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» отметил: «Количество устройств Smart TV у пользователей постоянно растет. По последним данным аналитиков, база таких телевизоров в России составляет около 21 млн. Появление нашего ТВ-продукта на Smart TV - важный шаг, который позволит получить дополнительную аудиторию, предоставив абонентам возможность смотреть телеканалы и фильмы на большом экране своего телевизора».

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru.

*Устройства LG 2016 года и Samsung – 2018 года выпуска и более поздние. Со временем будет также интегрирована поддержка устройств более ранних годов