Иван Кузьмин попросил «не насиловать» Ольгу Алимову

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-30T16:27:16+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», проблемы с домом на Чапаева, 110 (ЖСК «Времена года») депутат областной думы Леонид Писной обозначил тем, что объект просто брошен всеми, вместе с 133 дольщиками.

Сам депутат помогает в деле оценки аварийности домов, стоящих на участке ЖСК. Дольщики подтвердили его слова, заявив, что в очередной раз просят заменить им куратора от Госдумы — ранее с ними работал Василий Максимов. Они попросили работать с ними депутата Ольгу Алимову.

Представительница КПРФ присутствует на заседании и сразу отреагировала на предложение.

- Ко мне могут обращаться все: и писать, и жаловаться. Работать я буду со всеми. Но не считаю правильным менять коллегу, куратора, который работал уже два года, — заявила Алимова.

Ведущий заседание спикер облдумы Иван Кузьмин попросил «не насиловать» депутата Алимову, она отказалась от кураторства дома. А нынешнему куратору в облдуме Вадиму Рогожину Кузьмин поставил в пример работу в этом направлении Леонида Писного и Николая Панкова.

К следующему заседанию спикер облдумы пообещал дольщикам найти нового куратора от Госдумы.

Дольщики другого ЖСК — «Федоровский, 6» даже принесли карту планировочного района, чтобы показать чиновникам, где расположены спорные участки земли, которые мешают начать строительство.