Саратовцы поохотятся на зимнем квесте за золотые россыпи

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-30T16:26:20+03:00

Для этого нужно пройти несколько конкурсов и собрать монеты

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 ноября, в поселке Рейник состоялся пресс-тур по новому активно-приключенческому квесту «Заповедный край». Мероприятие прошло на территории конного клуба «Золотая Подкова».

Фото: Дарья Вострикова

По легенде квеста, командам нужно вызволить старателя с золотыми россыпями, который захвачен в плен бандитами. Спасти товарища можно только одним способом — выкупить за игровую валюту.

Две команды по ходу квеста участвуют в нескольких конкурсах — стрельба из лука, веревочный конкурс, катание на лошадях, спуск на троллее, а также «паутинка» — и собирают «золотые» монеты.

В конце устраивается аукцион, и та команда, которой удалось собрать больше денег, выкупает старателя и становится победителем.

Перед состязаниями инструкторы проводят курс безопасности, чтобы никто из гостей не пострадал.

Фото: Дарья Вострикова

В конце квеста гостям предлагается горячий чай с угощением в теплом домике. А в преддверии Нового года их ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: Дарья Вострикова