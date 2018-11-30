2018-11-30T16:26:20+03:00
Общество

Саратовцы поохотятся на зимнем квесте за золотые россыпи

Для этого нужно пройти несколько конкурсов и собрать монеты
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 ноября, в поселке Рейник состоялся пресс-тур по новому активно-приключенческому квесту «Заповедный край». Мероприятие прошло на территории конного клуба «Золотая Подкова».

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

По легенде квеста, командам нужно вызволить старателя с золотыми россыпями, который захвачен в плен бандитами. Спасти товарища можно только одним способом — выкупить за игровую валюту.

Две команды по ходу квеста участвуют в нескольких конкурсах — стрельба из лука, веревочный конкурс, катание на лошадях, спуск на троллее, а также «паутинка» — и собирают «золотые» монеты.

В конце устраивается аукцион, и та команда, которой удалось собрать больше денег, выкупает старателя и становится победителем.

Перед состязаниями инструкторы проводят курс безопасности, чтобы никто из гостей не пострадал.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

В конце квеста гостям предлагается горячий чай с угощением в теплом домике. А в преддверии Нового года их ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

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