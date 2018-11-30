2018-11-30T16:09:06+03:00
Недвижимость

Николай Панков: Продолжим работать ради людей

Депутат Госдумы принимает участие в совещании по проблемным домам
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» комментирует проходящее в эти минуты совещание в правительстве Саратовской области по проблемам обманутых дольщиков.

- Кузьмин просил не насиловать Ольгу Николаевна Алимову. Если она не хочет заниматься обманутыми дольщиками и персонально отвечать за ЖСК «Времена года». Алимова сказала, что готова принимать письма, отвечать и днем и ночью. А что касается персональной ответственности, то депутаты Госдумы уже два года занимаются дольщиками, а она только избрана. И попросил тут Кузьмин не насиловать ее, если она не хочет брать дольщиков. Дольщики согласились, что насильно мил не будешь — отметил Николай Панков.

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Кроме того он рассказал об объекте ЖСК «Оптимист-2000».

- На каждом объекте проблемы свои. На «Оптимисте-2000» несколько секций. 1Б должна быть сдана к концу года. По остальным ситуация сложнее. 2А и 2Б — идет поиск инвестора. 2В и 2Г — площадка, которая не до конца расселена. Считаю, нужно быстрее реализовать разработанную «дорожную карту» и начать строительство. Уже достаточно тянули с этим объектом, минстрой предлагал то одну схему, то другую. Как людям понять реальную ситуацию, если чиновники не могут определиться? Вхолостую работать нельзя. Тяжело что-то получается. Не теряем надежду и продолжим работать ради людей, — заявил депутат.

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