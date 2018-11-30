2018-11-30T15:49:05+03:00
Недвижимость

Секцию дома ЖСК «Оптимист» в Саратове планируют сдать 20 декабря

Для достройки еще двух секций необходимо выделить участок инвестору
Александр Уриевский
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В Саратове обсудили судьбу ЖСК" Оптимист"В Саратове обсудили судьбу ЖСК" Оптимист"Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 30 ноября, на заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области обсуждают 11 объектов незавершенного строительства, где сроки возобновления работ до сих пор не определены.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», губернатор Валерий Радаев уехал на открытие ФОКа в один из районов области, поэтому ведет заседание спикер областной думы Иван Кузьмин.

- Начинаем работать, Леонид Александрович, — обратился Кузьмин к депутату облдумы Леониду Писному.

- Мы и не заканчивали, — отозвался Писной.

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил начать обсуждение с ЖСК «Оптимист». Секция 1Б в этом ЖСК на перекрестке улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновая будет сдаваться 20 декабря, подтвердил Исаев.

Еще в двух секциях, как рассказал Писной, который проводил собрание с этими дольщиками, есть разрыв между возможностями ЖСК и стоимостью застройки. После того, как будет выделен участок для инвестора стоимостью 30 млн рублей, еще одно собрание дольщиков вместе с инвестором позволит установить четкую сумму достройки, которая сейчас варьируется от 35 до 50 млн рублей.

Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что предложенная ранее минстроем схема работы по этому объекту оказалась ошибочна и «почти год потратили вхолостую».

- Попросил бы вас, коллеги, внимательнее к этому отнестись. И давайте говорить о персональной ответственности. Ошибочные ходы от минстроя — кто за это ответит? — возмутился Панков.

- Мы обязательно запишем в протокол это. Беда в том, что у нас протокол ведет тот, кто потом его исполнять должен, — признал Кузьмин.

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