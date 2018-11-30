Завтра на Театральной площади состоятся сельхозярмарки

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-30T16:58:54+03:00

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Завтра, 1 декабря, в Саратове пройдут четыре сельхозярмарки выходного дня.

- Мероприятия пройдут на рынке в поселке Юбилейный, на площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Томской и Пензенской а также на рынке «Комсомольский», — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе минсельхоза.

Здесь горожане смогут купить овощи, яйца, хлебобулочные изделия, мед, молоко и другие продукты питания.

Еженедельно в ярмарках участвуют около 300 предпринимателей из 34 районов области.