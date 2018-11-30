2018-11-30T15:39:31+03:00
Общество

Председатель комитета по туризму Саратовской области сравнила себя с паучихой

Ее команда одержала победу в конкурсе веревочек
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 ноября, в поселке Рейник состоялся пресс-тур по новому активно-приключенческому квесту «Заповедный край».

Гости разделились на две команды, каждая из которых должна была пройти несколько конкурсов на пути к победе.

Одним из состязаний была стрельба из лука. В зависимости от попадания в разные сектора мишени, начислялись очки, которые позволяли получить «золотые» монеты. Та команда, у которой набиралось больше импровизированных денег за все этапы соревнования, побеждала.

Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская первая из команды взяла оружие в руки. Ей так понравилась стрельба, что лук она выпустила из рук далеко не сразу.

До этого команда с председателем комитета по туризму стала лучшей в конкурсе по переносу бутылки. Емкость устанавливалась на палке с квадратной площадкой на конце. К палке прицеплялись веревочки. Каждый человек должен был взять столько веревочек и так рассчитать баланс между всеми, чтобы его команда не опрокинула бутылку и первой донесла до финиша.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

- Я как паучиха — рассмеялась Виктория, Бородянская, у которой было больше всего веревочек.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

После этих двух состязаний она прокатилась на лошади.

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