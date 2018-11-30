Саратовским ГУ МЧС временно руководит Юрий Радчук
Он временно заменил отстраненного Игоря Качева
Игорь Качев в судеФото: Александр Уриевский
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ГУ МЧС по Саратовской области с сегодняшнего дня руководит первый заместитель начальника штаба, полковник Юрий Радчук.
Как сообщил собственный источник «КП-Саратов», генерала Игоря Качева на рабочем месте нет.
- В настоящее время главк функционирует в штатном режиме, — сообщили «КП-Саратов».
Напомним, вчера, 29 ноября, Волжский районный суд удовлетворил ходатайство УФСБ и отстранил Игоря Качева от должности начальника ГУ МЧС на время следствия.