Саратовским ГУ МЧС временно руководит Юрий Радчук

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-30T15:20:29+03:00

Игорь Качев в суде Фото: Александр Уриевский

Он временно заменил отстраненного Игоря Качева

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ГУ МЧС по Саратовской области с сегодняшнего дня руководит первый заместитель начальника штаба, полковник Юрий Радчук.

Как сообщил собственный источник «КП-Саратов», генерала Игоря Качева на рабочем месте нет.

- В настоящее время главк функционирует в штатном режиме, — сообщили «КП-Саратов».

Напомним, вчера, 29 ноября, Волжский районный суд удовлетворил ходатайство УФСБ и отстранил Игоря Качева от должности начальника ГУ МЧС на время следствия.