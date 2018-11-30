2018-11-30T15:13:13+03:00
Общество

Саратовцы смогут примерить на себя рыцарские доспехи

Журналистам презентовали приключенческий квест «Заповедный край»
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 ноября, в поселке Рейник состоялся пресс-тур по новому активно-приключенческому квесту «Заповедный край».

Мероприятие прошло по адресу: 1-й Микрорайон, 38, поселок Рейник.

Гости, помимо развлекательной программы, могли сфотографироваться в доспехах, которые ожидали их во дворе.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Здесь представлена защита воинов 14-го века. В таких доспехах даже проходят показательные бои. А вот в кольчуге и обличье времен раннего средневековья, 6-го века, повоевать не выйдет — доспехи слишком эластичные. Можно поранить ребро или ключицу, — рассказал инструктор Александр.

Мужчина рассказал, что любители реконструкции могут попробовать себя в настоящем бою, правда, в другом обмундировании. Обычно такое развлечение встречает больший отклик у детей, нежели у взрослых.

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