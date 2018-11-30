«КВС» строит новые сети водоотведения в поселке Юриш

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-30T14:59:11+03:00

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Обеспечение устойчивой и безопасной работы систем водоснабжения и водоотведения Саратова — основная задача инвестиционной программы ООО «КВС». В рамках реализации концессионного соглашения специалисты компании приступили к строительству канализационной насосной станции (КНС) с напорными коллекторами в поселке Юриш.

Сейчас в микрорайоне отсутствует централизованная система водоотведения, гарантирующая безопасность функционирования инженерных сооружений. Сброс стоков в поселке осуществляется через внутриквартальные канализационные линии с дальнейшей их транспортировкой во временную емкость. Силами ООО «КВС» ежедневно производится откачка отходов специализированными машинами и их перевозка на городскую станцию аэрации для последующей очистки. С целью обеспечения централизованной системы водоотведения поселка, а также учитывая увеличение количества потребителей коммунальных услуг, было принято решение выполнить строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами.

Посредством мощных насосов построенных сооружений стоки будут направляться на очистку по напорному коллектору. Кроме того, механизм управления новой КНС интегрируется с существующей системой телеметрии предприятия, что позволит контролировать и управлять станцией посредством диспетчерской службы в режиме реального времени. Для строительства выбрано наиболее эффективное оборудование, позволяющее увеличить производительность системы водоотведения поселка в несколько раз.

От состояния канализационных систем напрямую зависит экологическая безопасность города. Задача компании — отладить технологические процессы транспортировки и очистки стоков таким образом, чтобы они были незаметны для каждого потребителя. Реализация инвестиционного проекта позволит улучшить экологическую обстановку микрорайона, создаст благоприятные условия для градостроительства.