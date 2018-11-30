Регоператор автоматизирует систему контроля и учета образующихся коммунальных отходов

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-30T14:53:13+03:00

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Региональным оператором Саратовской области создается особая система контроля и учета всего массива ТКО на каждом этапе обращения. В целях оперативного онлайн учета и контроля всей необходимой информации об объемах поступающего ТКО проводится работа по оснащению каждого объекта коммунальной инфраструктуры весовым оборудованием, интернет доступом, компьютерной техникой и программным обеспечением.

- Мы должны обладать не только точными данными сколько мусора образовалось в каждом районе, каждом селе, но и оперативно их получать. Внедряемое программное и техническое обеспечение как единое решение, позволит полностью автоматизировать работу Регионального оператора в сфере учета и контроля, что, в свою очередь, многократно повысит эффективность деятельности, — заявил директор регионального оператора Михаил Андреев.

Ранее Регоператором был проведен конкурс и заключен договор с одним из крупнейших в России провайдером цифровых услуг и решений для обеспечения интернет связи на каждой объекте. Сейчас внедряется программный комплекс «Весовая», который позволяет автоматизировать процесс взвешивания и формирование отчетных форм за любой период. Также с помощью специальных модулей информация с данными о взвешивании с компьютеров, установленных на МПС, будет объединяться и импортироваться в систему 1С для более точного и оперативного учета данных. На каждой из 19 МПС появится видеофиксация, обеспечивающая полный визуальный контроль за процессом взвешивания транспорта, проходящего через весовую платформу в любом направлении. Для обеспечения безаварийного движения транспорта везде установлены светофоры с обеих сторон платформы с противоположным направлением.

Напомним, в связи с увеличением поступающих объемов ТКО на районных мусороперегрузочных станциях (МПС) ведется строительство современного весового оборудования, точность устанавливаемых весовых +/-10 кг.

Основной задачей Регионального оператора является создание эффективной системы обращения с ТКО, отвечающей современным требованиям экологии, экономики, ресурсо- и энергосбережения для улучшения качества среды обитания и предоставления качественной услуги по экологически безопасной обработке и захоронению ТКО.