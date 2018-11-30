2018-11-30T14:06:59+03:00
Общество

Три месяца нельзя будет парковаться на улицах Саратова

В список попали многие участки облцентра
Ольга Муравлёва
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Для того, чтобы обеспечить безопасность во время очистки дорог Саратова от снега, с 1 января по 1 апреля 2019 года вводится ограничение остановки и стоянки машин на некоторых улицах.

«КП-Саратов» в мэрии сообщили список участков:

- улица Тархова С. Ф. от Уфимцева до Перспективной;

- проспект Строителей (малая) от Бульварной до Осенней;

- проспект Строителей (малая) от Гусельской до Песочной;

- улица Рахова от Соколовой до Большой Горной;

- улица Рахова от Большой Горной до Кутякова;

- улица Рахова от Большой Казачьей до Большой Горной;

- улица Чапаева от Челюскинцев до Посадского;

- улица Разина от Кутякова до Большой Казачьей;

- улица Дзержинского от Вольской до Горького;

- проспект Энтузиастов от Барнаульской до Авиастроителей;

- улица Пономарева от проспекта Энтузиастов до Кавказского проезда;

- улица Чернышевского от 4-го Чернышевского проезда до Большой Садовой;

- улица Барнаульская от проспекта Энтузиастов до 5-го Динамовского проезда;

- улица Азина от Хомяковой до Тульской;

- улица Крымская;

- Крымский проезд;

- проспект Энтузиастов от поселка Авиатор до Крымской;

- проспект Энтузиастов от Пономарева до 4-го Жилучастка;

- улица Чернышевского от Большой Садовой до 3-го Солдатского проезда;

- улица Тульская от Химической до Фруктового проезда;

- улица Кавказская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов (две стороны).

В этот же период вводится временное ограничение по четным и нечетным числам:

- улица Перспективная от Электронной до Антонова;

- улица Антонова от медико-биологического лицея до дома №24а;

- улица Блинова от медико-биологического лицея до дома №19;

- улица Киселева от Горького до Рахова;

- улица Кутякова от Симбирской до Чапаева;

- улица Университетская от Слонова до Вавилова;

- улица Шелковичная от Рахова до Астраханской;

- улица Вавилова от Рахова до Университетской;

- улица Вольская от Соколовой до Московской;

- улица Вольская от Киселева до Большой Казачьей;

- улица Челюскинцев от Горького до Вольской;

- улица Горького от Большой Казачьей до Соколовой;

- улица Советская от Рахова до Пугачева;

- улица Рахова от Большой Казачьей до Вавилова;

- улица Рахова от Советской до Рабочей;

- улица Радищева от Первомайской до Чернышевского;

- улица Московская от Радищева до Большой Затонской;

- улица Кутякова от Горького до Радищева;

- улица Лермонтова от Московской до Октябрьской;

- улица Мичурина от Челюскинцев до Соборной;

- улица Чернышевского от Радищева до Московской;

- улица Челюскинцев от Чернышевского до Радищева;

- улица Советская от Вольской до Горького;

- улица Вольская от Советской до Чернышевского;

- улица Рабочая от Рахова до Чапаева;

- улица Белоглинская от Чапаева до 53-й Стрелковой Дивизии;

- улица Бахметьевская от Горького до Рахова;

- улица Чернышевского от Шелковичной до 2-й Садовой;

- улица Новоузенская от Хользунова до Серова;

- улица Шевченко от Рахова до Чапаева;

- улица Мичурина от Радищева до Рахова (правая сторона)

Под исключение попадают только общественный транспорт, машины для мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб.

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