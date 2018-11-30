Три месяца нельзя будет парковаться на улицах Саратова
Для того, чтобы обеспечить безопасность во время очистки дорог Саратова от снега, с 1 января по 1 апреля 2019 года вводится ограничение остановки и стоянки машин на некоторых улицах.
«КП-Саратов» в мэрии сообщили список участков:
- улица Тархова С. Ф. от Уфимцева до Перспективной;
- проспект Строителей (малая) от Бульварной до Осенней;
- проспект Строителей (малая) от Гусельской до Песочной;
- улица Рахова от Соколовой до Большой Горной;
- улица Рахова от Большой Горной до Кутякова;
- улица Рахова от Большой Казачьей до Большой Горной;
- улица Чапаева от Челюскинцев до Посадского;
- улица Разина от Кутякова до Большой Казачьей;
- улица Дзержинского от Вольской до Горького;
- проспект Энтузиастов от Барнаульской до Авиастроителей;
- улица Пономарева от проспекта Энтузиастов до Кавказского проезда;
- улица Чернышевского от 4-го Чернышевского проезда до Большой Садовой;
- улица Барнаульская от проспекта Энтузиастов до 5-го Динамовского проезда;
- улица Азина от Хомяковой до Тульской;
- улица Крымская;
- Крымский проезд;
- проспект Энтузиастов от поселка Авиатор до Крымской;
- проспект Энтузиастов от Пономарева до 4-го Жилучастка;
- улица Чернышевского от Большой Садовой до 3-го Солдатского проезда;
- улица Тульская от Химической до Фруктового проезда;
- улица Кавказская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов (две стороны).
В этот же период вводится временное ограничение по четным и нечетным числам:
- улица Перспективная от Электронной до Антонова;
- улица Антонова от медико-биологического лицея до дома №24а;
- улица Блинова от медико-биологического лицея до дома №19;
- улица Киселева от Горького до Рахова;
- улица Кутякова от Симбирской до Чапаева;
- улица Университетская от Слонова до Вавилова;
- улица Шелковичная от Рахова до Астраханской;
- улица Вавилова от Рахова до Университетской;
- улица Вольская от Соколовой до Московской;
- улица Вольская от Киселева до Большой Казачьей;
- улица Челюскинцев от Горького до Вольской;
- улица Горького от Большой Казачьей до Соколовой;
- улица Советская от Рахова до Пугачева;
- улица Рахова от Большой Казачьей до Вавилова;
- улица Рахова от Советской до Рабочей;
- улица Радищева от Первомайской до Чернышевского;
- улица Московская от Радищева до Большой Затонской;
- улица Кутякова от Горького до Радищева;
- улица Лермонтова от Московской до Октябрьской;
- улица Мичурина от Челюскинцев до Соборной;
- улица Чернышевского от Радищева до Московской;
- улица Челюскинцев от Чернышевского до Радищева;
- улица Советская от Вольской до Горького;
- улица Вольская от Советской до Чернышевского;
- улица Рабочая от Рахова до Чапаева;
- улица Белоглинская от Чапаева до 53-й Стрелковой Дивизии;
- улица Бахметьевская от Горького до Рахова;
- улица Чернышевского от Шелковичной до 2-й Садовой;
- улица Новоузенская от Хользунова до Серова;
- улица Шевченко от Рахова до Чапаева;
- улица Мичурина от Радищева до Рахова (правая сторона)
Под исключение попадают только общественный транспорт, машины для мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб.