Николай Панков о доме в Елшанке: Темпы кладки надо ускорить

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-30T14:06:38+03:00

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Работы активно идут на всех подъездах строящегося многоквартирного дома в Елшанке. На очередной встрече депутат Государственной думы Николай Панков, подрядчики, жители поселка и представители власти обсудили темпы и качество строительства.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья, — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Строители рассказали, что одновременно с каменной кладкой будут идти отделочные работы, для этого в ближайшее время организуют временное отопление. В свою очередь, жители отметили, что уже осмотрели строящиеся квартиры, им понравилась планировка и вид из окон. Люди знают, в каком подъезде получат жилье, и постоянно контролируют ход строительства.

Николай Панков подчеркнул, что с началом зимы возрастает и ответственность строителей по соблюдению технологий и качества. При этом нужно ускорить и темпы, чтобы выполнить поставленные задачи и завершить кладку трех подъездов к концу года. Для этого, отметил депутат, у подрядчиков есть необходимые возможности и ресурсы.

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- Работы идут неплохо, но организация процесса должна быть лучше. Благодаря таким проектам наша строительная отрасль возвращает себе прежний профессиональный уровень, когда нужно не просто «гнать этажи», а комплексно и своевременно решать все вопросы. И организационные, и по возведению здания, отделке, коммуникациям, обустройству территории. Именно такой опыт помогает при разумных затратах строить качественные, красивые, долговечные объекты. Людям нужно комфортное жилье, и вы должны понимать ответственность перед ними, — отметил Николай Панков.