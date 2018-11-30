Автохам в Саратове запарковал внедорожник прямо на пешеходном переходе
Очевидцы сообщают, что эту машину оставляют на переходе регулярно
Машину паркуют на переходе постоянно
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В Саратове на пересечении Вольской и Большой Казачьей очередной автохам запарковал дорогую иномарку на пешеходном переходе.
Внедорожник Mercedes с цифрами 666 в номере Саратовской области как сообщили очевидцы, с завидной регулярностью паркуется именно на этом месте.
Хозяина автомобиля не смущает близкое соседство с городской прокуратурой.
Напомним, согласно ПДД, парковка и стоянка на пешеходных переходах запрещены.