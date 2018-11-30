Автохам в Саратове запарковал внедорожник прямо на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-30T14:04:58+03:00

Очевидцы сообщают, что эту машину оставляют на переходе регулярно

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В Саратове на пересечении Вольской и Большой Казачьей очередной автохам запарковал дорогую иномарку на пешеходном переходе.

Внедорожник Mercedes с цифрами 666 в номере Саратовской области как сообщили очевидцы, с завидной регулярностью паркуется именно на этом месте.

Хозяина автомобиля не смущает близкое соседство с городской прокуратурой.

Напомним, согласно ПДД, парковка и стоянка на пешеходных переходах запрещены.