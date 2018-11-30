Энергетики работают на улице Беговая
Энергетики саратовского филиала «Т Плюс» ведут ремонтные работы на улице Беговая. На подземном трубопроводе образовалось повреждение с выходом воды на поверхность. Энергетики оперативно отреагировали на сигнал о нарушении режима. В настоящий момент оперативно-ремонтная бригада определяет участок поврежденной теплосети для дальнейшей ликвидации дефекта.
Чтобы избежать отключения клиентов от отопления, объекты переведены на резервную схему теплоснабжения.
Планируется завершить ремонт в нормативные сроки. Для ускорения работ будут задействованы дополнительные бригады Центральной ремонтной службы и спецтехника.
Энергетики приносят извинения жителям за неудобства.