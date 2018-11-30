Энергетики работают на улице Беговая

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-30T13:14:17+03:00

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Энергетики саратовского филиала «Т Плюс» ведут ремонтные работы на улице Беговая. На подземном трубопроводе образовалось повреждение с выходом воды на поверхность. Энергетики оперативно отреагировали на сигнал о нарушении режима. В настоящий момент оперативно-ремонтная бригада определяет участок поврежденной теплосети для дальнейшей ликвидации дефекта.

Чтобы избежать отключения клиентов от отопления, объекты переведены на резервную схему теплоснабжения.

Планируется завершить ремонт в нормативные сроки. Для ускорения работ будут задействованы дополнительные бригады Центральной ремонтной службы и спецтехника.

Энергетики приносят извинения жителям за неудобства.