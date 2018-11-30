Под Саратовом молодой гость изнасиловал хозяйку дома

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-30T12:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аткарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании.

- Следствие считает, что вечером 21 сентября сельчанин пришел в гости к знакомым. После застолья 40-летняя хозяйка дома вышла во двор и направилась к сараю. За ней проследовал и злоумышленник. В хозпостройке он ударил женщину по лицу, а затем изнасиловал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Молодого человека заключили под стражу и провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая указала, что гражданин не осознавал опасность своих действий из-за психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд. Он решит вопрос о применении к сельчанину мер медицинского характера.