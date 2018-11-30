Подростку под Саратовом светит срок за сбор наркотика на пустыре

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-30T12:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пугачевские следователи разбираются в деле в отношении 17-летнего жителя Краснопартизанского района. Его обвиняют в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

- Следствие считает, что днем 12 ноября 2018 года парень на пустыре Пугачевского района собрал растение-наркотик. Он хранил его при себе. В этот же день машину, на которой несовершеннолетний ездил вместе с приятелем, остановили полицейские. Во время досмотра они нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, продолжается расследование.

Также выясняются условия жизни и воспитания подростка в семье. К тому же следователи разберутся в качестве воспитательных и профилактических мероприятий в его учебном заведении.