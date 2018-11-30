Саратовцев проверят на ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-30T12:08:10+03:00

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1 декабря в Саратове пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как сообщили «КП-Саратов» в минздраве области, все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ.

Акцию проводят врачи Центра медицинской профилактики, Центра СПИД и поликлиники №19. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов в «Хэппи Молл-2» на Вольском тракте.

Кроме того, там можно будет проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и пульс. Специалисты также дадут консультации по правильному питанию и здоровому образу жизни.