Саратовцев проверят на ВИЧ
Акция пройдет в торговом центре на Вольском тракте
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1 декабря в Саратове пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Как сообщили «КП-Саратов» в минздраве области, все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ.
Акцию проводят врачи Центра медицинской профилактики, Центра СПИД и поликлиники №19. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов в «Хэппи Молл-2» на Вольском тракте.
Кроме того, там можно будет проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и пульс. Специалисты также дадут консультации по правильному питанию и здоровому образу жизни.